23 сентября, 15:53

«Отрубить фантазию»: Военный блогер высказался о возможном конфликте России с НАТО

Блогер Фёдоров призвал отрубить фантазию о войне России с ЕС и НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Военный блогер Кирилл Фёдоров предостерёг от опасных иллюзий о возможном конфликте с Европой и НАТО. Своё мнение он высказал в эфире радио Sputnik.

Эксперт заявил, что тактические ракеты НАТО способны долетать до критически важных объектов в России. Он пояснил, что в случае войны один ракетный залп по нефтеперерабатывающим заводам может нанести серьёзный ущерб и привести к катастрофе.

«В этой войне никто не заинтересован, ни мы, ни Европа», — заключил Фёдоров. По его мнению, такая война никому не выгодна.

Готовы воевать с Россией? В НАТО пригрозили силовым ответом на инциденты над Восточной Европой

Ранее министр иностранных дел Британии заявила, что НАТО готово к прямому столкновению с Россией в случае нарушения российскими самолётами воздушного пространства стран-членов альянса. Глава ведомства заявила о полной оперативной готовности авиации Великобритании к немедленному перехвату российских летательных аппаратов при малейшем признаке пересечения ими линии границы альянса.

Александра Мышляева
