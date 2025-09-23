Суд по иску Генпрокуратуры арестовал восемь объектов недвижимости СПбГУП

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти наложил арест на восемь объектов недвижимости, принадлежащих Санкт-Петербургскому гуманитарному университету профсоюзов (СПбГУП). Информацию об этом распространило агентство ТАСС, ссылаясь на судебные документы.

Наложен арест на ряд объектов недвижимости, включая общежитие вместимостью 1,2 тысячи человек, крупный учебный корпус (46 тыс. кв. м), а также несколько нежилых зданий (корпус №3 – 490 кв. м, танцевальный павильон – 205 кв. м, корпус №4 – 894 кв. м). Кроме того, под арест попали здание гаража, трансформаторная подстанция и учебно-бытовой корпус с гостиницей.

Росреестр не сможет регистрировать права собственности на здания, пока идёт судебное разбирательство. Суд, первое заседание которого назначено на 20 ноября, рассматривает законность регистрации прав собственности Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) на общежитие, учебные корпуса и другие объекты. Ответчиками по делу выступают ФНПР и университет, а в качестве третьих лиц привлечены ректор вуза Александр Запесоцкий, Ленинградская федерация профсоюзов и Всеобщая конфедерация профсоюзов. Истец утверждает, что регистрация прав собственности ФНПР была произведена с нарушениями.

Ранее Life.ru рассказывал, что Генпрокуратура планирует конфисковать имущество СПбГУП в пользу государства. Кроме того, ректор Александр Запесоцкий подозревается в том, что он использовал вуз в личных целях для получения прибыли, в том числе за счёт федеральных субсидий и платы за обучение от студентов.