Собянин анонсировал начало отопительного сезона в Москве

Мтосковские власти приняли решение начать отопительный сезон 24 сентября, хотя аномального похолодания не предвидится. Как отметил мэр Сергей Собянин, средняя температура в российской столице постепенно идёт на спад.

«Уже завтра мы приступаем к включению отопления. В первую очередь тепло подается на социальные объекты: детские садики, школы и больницы, затем и в жилые дома. Включение отопления на всех объектах займёт несколько дней», — написал Собянин в Telegram-канале.

По словам градоначальника, коммунальные службы успешно завершили подготовку более 74 тысяч объектов к осенне-зимнему сезону, среди которых более 34 тысяч жилых домов.

Напомним, на текущей неделе в Московском регионе ожидаются первые ночные заморозки с возможным понижением температуры до 0 градусов в Подмосковье. Неделя ознаменует окончательный переход к осенней погоде, при этом дневные температуры будут нестабильными.