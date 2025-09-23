Цивилёва рассказала о работе липецкого филиала фонда «Защитники Отечества»

В Липецке состоялось выездное заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества», посвящённое вопросам оказания помощи ветеранам СВО и их семьям. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных властей, включая статс-секретаря Минобороны и председателя фонда Анну Цивилёву, директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, полпреда Президента в ЦФО Игоря Щеголева и губернаторов Липецкой и Астраханской областей Игоря Артамонова и Игоря Бабушкина.

Щеголев отметил важность таких выездных заседаний для усиления внимания к нуждам ветеранов на местах и улучшения межведомственного взаимодействия. Цивилёва, со своей стороны, высоко оценила работу липецкого отделения фонда, отметив налаженное сотрудничество с предприятиями региона и центром занятости, благодаря чему процент трудоустройства ветеранов СВО в регионе (71%) превышает средний показатель по стране (62%).

Липецкая область также стала первым регионом, где 100% ветеранов СВО внесены в ГИС «Защитник Отечества», что позволяет оперативно оказывать им необходимую помощь. Особого внимания заслуживает система социального обслуживания «Забота», внедренная в регионе при поддержке Щеголева.

Бабушкин сообщил о разработке единого федерального документа, объединяющего меры поддержки ветеранов СВО, который вскоре будет рассмотрен на расширенном заседании комиссии.

Члены попечительского совета ознакомились с работой липецкого филиала фонда, посетили ярмарку вакансий для участников СВО, Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор», а также образовательный семинар для работников, оказывающих помощь ветеранам СВО и их семьям. Подобные мероприятия планируется проводить по всей стране.

Ранее сообщалось, что фонд «Защитники Отечества» предоставил ветеранам СВО с тяжёлой инвалидностью более 330 автомобилей с ручным управлением и улучшил жилищные условия для свыше 1800 человек. Как отметила Цивилёва, «Защитники Отечества» создали уникальную систему социального сопровождения с индивидуальным подходом к каждому ветерану.