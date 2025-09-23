Россиян предупредили о штрафах за сбор грибов на частных землях

Сбор грибов в неположенных местах, таких как частные земли и особо охраняемые природные зоны, может привести к административному штрафу для россиян. Об этом предупредила адвокат, кандидат юридических наук и член Общественной палаты по правам ребёнка при президенте РФ Ольга Степанова.

«Существует административная ответственность за сбор грибов в установленных местах, к которым относятся земли особо охраняемых природных территорий, лесные участки, где введён особый противопожарный режим, частные земли», — отметила Степанова во время общения с РИА «ФедералПресс».

Юрист подчеркнула, что для граждан, нарушивших правила сбора грибов, предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей. Должностным лицам подобное нарушение обойдется дороже — от 1 тысячи до 2 тысяч рублей. Самые крупные штрафы предусмотрены для юридических лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Кроме того, сбор определённых видов грибов грозит наказанием в виде штрафов и даже лишения свободы. Как отмечает профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Староверова, речь идёт о грибах, занесённых в Красную книгу, а также о грибах, которые признаны наркотическими веществами по закону 1998 года.