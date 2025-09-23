Российский президент Владимир Путин отказался от ограничений на размещение ракет средней и меньшей дальности. Этот шаг, по оценке хорватского издания Advance, стал прямым сигналом западным странам о готовности Москвы реагировать на новые угрозы.

«Послание Путина Западу звучит недвусмысленно: Россия не согласится на модель, в которой другие устанавливают правила, а от неё требуют сдержанности без взаимных ограничений. Готовность к ответу сочетается с готовностью к договору», — говорится в статье.

Согласно материалу, решение отказаться от прежнего режима не было символическим жестом. Оно стало реакцией на планы Запада улучшить и перебросить ракетные системы, которые сокращают время для оценки обстановки.

А ранее научный сотрудник РАН Евгений Ким заявил, что новым секретным оружием Северной Кореи может быть сверхзвуковая ракета дальнего радиуса действия. Он обратил внимание, что в КНДР уже изобрели двигатель с силой тяги в 300 тонн. По мнению учёного, что ракета с таким двигателем вполне может достичь территории США.