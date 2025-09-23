В российских силовых структурах сообщили, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) при отступлении из Кировска на краснолиманском направлении расстреливали оставшихся в населённом пункте мирных жителей. Об этом пишет ТАСС.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что продвижение российских войск в Днепропетровской и Запорожской областях привело к обострению ситуации для украинских подразделений на новых направлениях. Эксперт отметил, что российские войска взяли под контроль ряд островов на Днепре, а также дорогу между Херсоном и Николаевом. Кнутов также подчеркнул, что, несмотря на формальный контроль ВСУ над Херсоном, город находится под огневым контролем российских сил. Специалист охарактеризовал ситуацию как серьёзный сигнал для украинского руководства.