При отступлении из Кировска боевики ВСУ расстреливали гражданских
В российских силовых структурах сообщили, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) при отступлении из Кировска на краснолиманском направлении расстреливали оставшихся в населённом пункте мирных жителей. Об этом пишет ТАСС.
«При бегстве ВСУ выгоняли местных жителей из своих домов, расстреливали их и уничтожали всю инфраструктуру», — заявил представитель силовых структур.
По данным источников, украинская группировка также уничтожала объекты инфраструктуры, чтобы затруднить возвращение жителей и восстановление нормальной жизни в городе.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что продвижение российских войск в Днепропетровской и Запорожской областях привело к обострению ситуации для украинских подразделений на новых направлениях. Эксперт отметил, что российские войска взяли под контроль ряд островов на Днепре, а также дорогу между Херсоном и Николаевом. Кнутов также подчеркнул, что, несмотря на формальный контроль ВСУ над Херсоном, город находится под огневым контролем российских сил. Специалист охарактеризовал ситуацию как серьёзный сигнал для украинского руководства.
