23 сентября, 13:27

«В стиле нацистов»: В МИД обвинили ВСУ в войне против детей, женщин и стариков

Последствия атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Киевский режим ведёт войну с детьми, женщинами и стариками, целенаправленно создавая угрозу для жизни мирного населения методами, сопоставимыми с нацистскими. Данное заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в комментарии, посвящённом очередному обстрелу Белгорода.

«Украинские дроны атакуют жилые многоэтажки, гражданские коммерческие объекты, гражданский транспорт... Враг целенаправленно создает угрозу для жизни гражданских лиц и несовершеннолетних. Это очень даже в стиле нацистов — воевать с детьми, женщинами и стариками», — заявил Мирошник в своём Telegram-канале.

Напомним, что ВСУ с 21 сентября продолжают атаку БПЛА на регионы России. Под обстрелом была и Белгородская область. В результате удара восемь жителей региона пострадали и ещё один погиб. Среди раненых оказалась 13-летняя девочка. Мирошник порекомендовал гражданам по возможности оставлять детей дома, а те, кто находится в школах или в иных образовательных учреждениях должны укрыться в убежище в случае опасности.

ВСУ обстреляли больницу под Херсоном, есть пострадавшие
Ранее сообщалось, что двое пострадавших остаются в критическом состоянии после атаки ВСУ на посёлок Форос в Крыму. В настоящее время в медицинском центре находится 14 человек. По словам правительства региона, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Юлия Сафиулина
