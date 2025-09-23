Два человека остаются в критическом состоянии после атаки ВСУ на крымский Форос

Двое пострадавших остаются в критическом состоянии после атаки ВСУ на посёлок Форос в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба правительства полуострова.

В настоящеее время в Ялтинском медицинском центре продолжают лечение 14 человек. Состояние двоих пациентов оценивается как тяжёлое. Крымское правительство заверяет, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, что 21 сентября Крым подвергся атаке беспилотников, в результате которой в Форосе погибли три человека, 16 получили ранения. Также была повреждена школа. Председатель крымского парламента Владимир Константинов охарактеризовал действия украинских властей как террористические и отметил, что они понесут заслуженное наказание. Глава Крыма Сергей Аксёнов также заявил, что семьи погибших и пострадавшие в результате атаки беспилотников в районе поселка Форос получат материальную помощь в размере до 1,5 миллиона рублей.