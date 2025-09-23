Серьёзный сигнал: ВСУ терпят крах на новых направлениях в зоне СВО

Продвижение российской армии в Днепропетровской и Запорожской областях обострило положение украинских подразделений на новых для них направлениях. Такая оценка прозвучала от военного эксперта ПВО Юрия Кнутова в беседе с сайтом MK.ru.

«Не менее интересная ситуация в Херсонской области. Здесь мы взяли под контроль целый ряд островов на Днепре, а также дорогу между Херсоном и Николаевом. И эта дорога теперь находится под нашим огневым контролем», — поделился эксперт.