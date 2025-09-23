Серьёзный сигнал: ВСУ терпят крах на новых направлениях в зоне СВО
Военэксперт Кнутов: ВС России ослабляют позиции ВСУ на Херсонском направлении
Обложка © Пресс-служба Зеленского
Продвижение российской армии в Днепропетровской и Запорожской областях обострило положение украинских подразделений на новых для них направлениях. Такая оценка прозвучала от военного эксперта ПВО Юрия Кнутова в беседе с сайтом MK.ru.
«Не менее интересная ситуация в Херсонской области. Здесь мы взяли под контроль целый ряд островов на Днепре, а также дорогу между Херсоном и Николаевом. И эта дорога теперь находится под нашим огневым контролем», — поделился эксперт.
Кнутов добавил, что, несмотря на формальный контроль ВСУ над Херсоном, город находится в зоне действия российского огневого воздействия. Данную ситуацию эксперт охарактеризовал как серьёзный предупредительный сигнал для руководства Украины.
Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ находятся в центре Купянска. Это подтверждают видео с дрона. До этого российские силы практически окружили Купянск в Харьковской области, взяв под контроль примерно половину города.