В США водитель школьного автобуса разозлился на детей и попытался их поджарить

В Соединённых Штатах 75-летнему водителю школьного автобуса Харви Слайкеру предъявлены обвинения в создании опасных условий для детей в возрасте от 5 до 12 лет. Об этом сообщает New York Post.

Согласно публикации, родители обратились в полицию после того, как их дети приходили из школы вспотевшими и плакали из-за сильной жары. Расследование показало, что Слайкер заставил учеников закрыть все окна в автобусе, после чего включил отопление на максимальную мощность. В результате температура в салоне достигла почти 40 градусов Цельсия.

Кроме того, водитель угрожал детям и заявил, что «поджарит их всех». После инцидента Слайкер был немедленно отстранён от работы.

Ранее в США педагог отправила подростку голые фото и сказала написать, когда вырастет. Инцидент произошёл в средней школе округа Коннеллсвилл, где Эшли Отем Монгелл преподавала в восьмом классе. По данным следствия, учительница обменивалась с учеником обнажёнными фотографиями через Snapchat и другие мессенджеры. В переписке она просила мальчика убедиться, что сообщения исчезают, и делала непристойные комментарии о его возрасте.