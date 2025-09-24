Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов после заявления Трампа об Украине

К концу торгов во вторник, 23 сентября, индекс Мосбиржи замедлил рост. Причиной могли стать опасения инвесторов, вызванные возможной эскалацией геополитической напряжённости на фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа относительно ситуации вокруг украинского конфликта. Индекс IMOEX2, ранее в ходе торгов поднимавшийся до 2770 пунктов, к вечеру опустился ниже отметки в 2700 пунктов, обновив минимум с 14 июля.

К 22:45 по московскому времени индекс IMOEX2 составил 2697,96 пункта, продемонстрировав снижение на 1,6%.

Во вторник Дональд Трамп выразил мнение, что при поддержке Евросоюза Украина имеет потенциал для успешного противостояния России и возврата территорий в пределах своих первоначальных границ. Более того, американский президент допустил, что киевский режим сможет продвинуться дальше. Он подчеркнул необходимость терпения и финансовой поддержки со стороны европейских союзников и НАТО для достижения поставленной цели.