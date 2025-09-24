В Москве арестован крымчанин по делу о терроризме

Московский суд принял решение об аресте уроженца Крыма, обвиняемого в участии в деятельности террористической организации. Об этом говорится в материалах дела, которые оказались в распоряжении ТАСС. Обвиняемому вменяется статья 205.5 УК РФ, предусматривающая наказание вплоть до 20 лет лишения свободы за участие в деятельности террористической организации.

«Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в постановлении суда.

Согласно материалам дела, незадолго до возбуждения уголовного дела фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. Мужчина признал свою вину, заявив, что был «возмущён ситуацией, происходящей в мире», и теперь осознаёт свою неправоту.

По данным правоохранительных органов, в мобильном телефоне задержанного были обнаружены данные, свидетельствующие о связи с террористической организацией. Дополнительно сообщается, что в 2023 году мужчина был лишён водительских прав и, согласно медицинскому заключению, нуждается в регулярном наблюдении в диспансере из-за проблем, связанных с употреблением алкоголя.

Ранее суд в Москве арестовал фигуранта дела о терроризме в Азербайджане. Российские правоохранительные органы задержали мужчину на основании международного розыска, инициированного Азербайджаном, где он был заочно арестован. Московский суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО на время рассмотрения запроса об экстрадиции.