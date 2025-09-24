Зеленский заявил, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности

«Президент Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после того, как закончится эта война», — сказал бывший комик во время общения с журналистами после встречи с республиканцем на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин сообщил о принципиальной готовности Москвы не только соблюдать, но и неукоснительно выполнять будущие международные договорённости о гарантиях безопасности. При этом он подчеркнул, что такие гарантии должны быть взаимными и распространяться в равной степени как на Украину, так и на Россию. Глава государства подчеркнул, что Москва рассматривает будущую архитектуру безопасности как двусторонний процесс, требующий взаимных и равнообязательных условий, обеспечивающих суверенные интересы всех участвующих сторон.