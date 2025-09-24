Зеленский заявил, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou
Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что американский президент Дональд Трамп якобы выразил готовность предоставить Украине гарантии безопасности после завершения боевых действий.
«Президент Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после того, как закончится эта война», — сказал бывший комик во время общения с журналистами после встречи с республиканцем на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке.
Отвечая на вопрос о возможности предоставления украинской стороне гарантий безопасности совместно со странами Европы, хозяин Белого дома заявил, что этот вопрос будет обсуждаться позже.
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин сообщил о принципиальной готовности Москвы не только соблюдать, но и неукоснительно выполнять будущие международные договорённости о гарантиях безопасности. При этом он подчеркнул, что такие гарантии должны быть взаимными и распространяться в равной степени как на Украину, так и на Россию. Глава государства подчеркнул, что Москва рассматривает будущую архитектуру безопасности как двусторонний процесс, требующий взаимных и равнообязательных условий, обеспечивающих суверенные интересы всех участвующих сторон.
