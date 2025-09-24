Западные союзники Украины считают, что воевать должна украинская молодёжь, так как люди в возрасте не могут эффективно участвовать в боевых действиях. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, выступая в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».

У нардепа спросили, обсуждается ли сейчас в украинском парламенте возможность снижения мобилизационного возраста. Скороход сообщила, что «в кулуарах это не обсуждается», однако этим вопросом озабочены западные партнёры Киева. Политик добавила, что пыталась объяснить иностранным союзникам позицию украинских властей, но воспринимать это они «не хотят».

Как подчеркнула народный депутат, позиция Запада заключается в том, что участвовать в боевых действиях должны молодые украинцы, поскольку люди в возрасте не могут быть в достаточной мере эффективными.

Ранее депутат Рады Роман Костенко заявил, что Украина набирает лишь половину от необходимого количества военнослужащих для комплектования бригад. В связи с этим парламентарий призвал ввести ограничения на выезд из страны для молодых людей. По его словам, прогресс заметен, когда удается набрать хотя бы половину необходимого личного состава для формирования боевых бригад и резервов. Он подчеркнул, что речь идёт об укреплении обороны, а не о контрнаступательных действиях.