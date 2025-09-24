Девятилетнюю дочь смоленского бизнесмена могут лишить единственного жилья

Девятилетняя дочь смоленского предпринимателя Валентина Ускиряева рискует остаться без крыши над головой. Об этом пишет «Постньюс».

Бизнесмен Ускиряев, который ранее владел спиртовыми и кабельными предприятиями, гостиничными комплексами и ресторанами, скончался в августе 2019 года. Завещание он не успел обновить, поэтому старшая дочь Кристина стала главной наследницей. Остальные родственники получили лишь доли.

Через несколько месяцев наследница распорядилась гостиницей, но следствие предполагает, что назначение её директором фирмы сопровождалось поддельными документами. Проверка этой сделки длится третий год.

Позже почти вдвое дешевле рыночной цены был продан кабельный завод. Кроме того, Кристина стала владелицей дома в Швейцарии и получила денежные средства, общий эквивалент которых оценён примерно в 300 миллионов рублей. На фоне всех этих операций к моменту течения дела о банкротстве у финансового управляющего не осталось ликвидных объектов недвижимости, кроме квартиры в Подмосковье, в которой проживает младшая наследница с мамой. Прочие активы уже выведены или не представляют ценности (187 участков).

В связи с этим младшая дочь бизнесмена обратилась к президенту России Владимиру Путину и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, но ответа пока не получила.

А ранее нотариус рассказал, что далеко не вся недвижимость может быть передана в дар даже самым близким людям. Например, если квартира получена по наследству фактически, но не оформлена нотариально. Такой объект перед дарением требует официального оформления. Также нельзя дарить участки с незарегистрированными постройками, имущество под арестом или в залоге.