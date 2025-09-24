Интервидение
24 сентября, 01:11

Два человека пострадали при ударе БПЛА по станице Базковской Ростовской области

Два человека пострадали в результате удара украинских БПЛА по Ростовской области. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По информации губернатора, из-за атаки дронов в станице Базковской возник пожар в частном доме. Возгорание удалось потушить на площади в 75 квадратных метров. Два человека получили осколочные ранения, пострадавших доставили в Вешенскую центральную районную больницу.

«В Таганроге в ходе отражения ночной воздушной атаки повреждения получило остекление окон и балконов в нескольких многоквартирных домах по улицам Дзержинского и Морозова. В ряде домов, а также во дворе частной организации обнаружены фрагменты БПЛА. Эти места оцеплены, на месте работают сотрудники правопорядка», — уточнил губернатор.

Слюсарь добавил, что утром муниципальные комиссии зарегистрируют полученный ущерб. Всем пострадавшим будет оказана помощь.

Напомним, ранее Юрий Слюсарь сообщил о массированном налёте украинских беспилотников на регион. По его данным, силы противовоздушной обороны отражали атаку в Таганроге, Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Шолоховском, Тарасовском и Верхнедонском районах.

