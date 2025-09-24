Интервидение
24 сентября, 02:12

В Каневе перестало работать уличное освещение из-за мобилизации электромонтёра

Обложка © Unsplash / Nick Fewings

В городе Канев в Черкасской области отсутствует уличное освещение из-за призыва на военную службу единственного электромонтёра. Об этом сообщил Каневский городской совет со ссылкой на разъяснения коммунальщиков.

«В связи с неоднократными обращениями граждан об отсутствии уличного освещения сообщаем, что с середины июля 2025 года в КП «Город» отсутствует электромонтёр — единственный работник, который занимался ремонтом уличного освещения, выполнял электромонтажные работы, занимался строительством сооружений электроснабжения для уличного освещения, был призван на военную службу», — говорится в заявлении коммунального предприятия.

Коммунальщики уточнили, что предпринимаются меры для частичного восстановления работы освещения. Объявлен набор сотрудников для обслуживания городской сети.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что западные союзники Украины считают, что воевать должна молодёжь, так как люди в возрасте не могут эффективно участвовать в боевых действиях. Политик добавила, что пыталась объяснить иностранным союзникам позицию украинских властей, но воспринимать это они «не хотят». Позиция Запада заключается в том, что участвовать в боевых действиях должны молодые украинцы, поскольку люди в возрасте не могут быть в достаточной мере эффективными.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

