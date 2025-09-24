Интервидение
24 сентября, 03:01

Осеннее омоложение: Россиянам рассказали, как превратить старую яблоню в плодоносящую красавицу

Депутат Чаплин: Омоложение старых яблонь нужно растягивать на 2-3 года

Обложка © Unsplash / Brian Wegman

Старые яблони со временем теряют силу и перестают давать хороший урожай. Чтобы вернуть деревьям здоровье и плодоношение, нужен постепенный уход и правильная обрезка. Об этом рассказал Life.ru депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Как отметил чиновник, чтобы не убить дерево шоковой обрезкой, омоложение необходимо растягивать на 2-3 года. Первый год включает санитарную обрезку: удаляются сухие, сломанные и больные ветви, а также волчки, растущие внутрь кроны или от основания скелетных ветвей. Кроме того, за один раз нельзя удалять более трети живой массы, крупные срезы зачищают садовым ножом и замазывают садовым варом или специальной краской-бальзамом.

На втором году снижают высоту дерева и прореживают крону. Старые скелетные ветви переводят на боковые ответвления, растущие наружу, чтобы внутрь попадал свет и воздух. Третий год сосредоточен на плодоношении: старые плодовые ветки укорачивают, стимулируя появление молодых побегов, продолжается прореживание кроны для равномерного освещения.

Чтобы помочь яблоне восстановиться и стимулировать рост новых плодоносящих побегов, обеспечьте ей хороший уход. Весной внесите в приствольный круг компост или перегной и комплексное минеральное удобрение. В засушливые периоды обязательно проводите полив, особенно важен влагозарядный полив осенью.

Никита Чаплин

Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья

Не забывайте о защите: очищайте старую кору от лишайников, белите ствол и основания скелетных ветвей для профилактики солнечных ожогов и вредителей. Такой комплексный подход позволит постепенно вернуть дереву силу и продлить его плодоношение на многие годы.

А ранее Чаплин рассказал, что осенние работы на дачном участке являются стратегическим этапом, определяющим успех будущего урожая и общее состояние сада. Особенно эффективна осенняя посадка плодовых деревьев и кустарников — яблонь, груш, смородины и малины. В это время почва ещё сохраняет летнее тепло, что помогает саженцам укорениться и адаптироваться до наступления морозов.

