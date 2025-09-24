Интервидение
24 сентября, 04:19

Компаньон судьи Момотова задолжал налоговой миллионы рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Андрей Марченко, компаньон судьи Виктора Момотова, накопил задолженность перед налоговой службой в размере более 285,7 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные судебных приставов и сервиса «БИР-Аналитик». Операции по счетам Марченко приостановлены.

По информации источника, знакомого с исковым заявлением, Момотов и Марченко имели связи с двумя организаторами преступной группировки «Покровские», оказывая им некие услуги. Сервис «БИР-Аналитик» показывает, что отрицательное сальдо по счетам ИП Марченко превышает 285,7 миллиона рублей.

Судебные приставы возбудили восемь исполнительных производств в отношении Марченко в 2024-2025 годах. Пять из них связаны со «взысканиями налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных)» и были возбуждены на основании актов межрегиональной инспекции ФНС. Общая сумма долга, подлежащая принудительному взысканию с Марченко, составляет почти 283,5 миллиона рублей.

Момотов обратился в комиссию Совета судей для проверки сведений о его нарушениях
Ранее Генеральная прокуратура обратилась в суд с иском об изъятии в доход государства около 100 объектов недвижимости, связанных с председателем Совета судей Виктором Момотовым. По данным ведомства, Момотов в действительности является совладельцем сети отелей Marton, общая стоимость которой оценивается примерно в 9 миллиардов рублей. Он занимал должность председателя Совета судей с 2016 года, а до этого являлся секретарём пленума Верховного суда РФ.

