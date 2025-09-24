Экс-главу Колмара обвинили в хищениях при восстановлении объектов в Запорожье

Бывшему генеральному директору угледобывающей компании «Колмар» Артему Левину и предпринимателю Владимиру Шалгану предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Им вменяют хищение около одного миллиарда рублей, выделенных на восстановление объектов в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) предъявлены обвинения Левину и Шалгану, которые были арестованы Мещанским судом Москвы», — заявил источник СМИ.

Он добавил, что уголовное дело было заведено 1 ноября прошлого года по факту хищения порядка одного миллиарда рублей, предназначенных для восстановления инфраструктуры в Запорожской области.

Недавно Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения для первого заместителя министра строительства Донецкой Народной Республики Юлии Мерваезовой в виде содержания под стражей на два месяца. Её обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Мерваезова проходит по делу вместе с бывшим руководителем Главного военно-строительного управления № 8 Вадимом Выгулярным, который также обвиняется в мошенничестве