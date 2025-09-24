Путин заставил Трампа понервничать, вызвав в США переполох своим подарком Китаю

Россия предложила поставлять в Китай важнейшие компоненты для гражданской авиации, включая крылья из композитных материалов и мощные авиационные двигатели ПД-14, которые представляют собой проблемную область для китайской авиапромышленности. Этот подарок российского лидера Владимира Путина вызвал переполох в США, пишет китайское издание NetEase по итогам телефонного разговора Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

«Самый важный элемент самолёта – это двигатель. Взгляните на китайский C919: он летает, но его двигатель всё ещё зависит от американских и европейских поставок. В то же время, российские разработки в этой сфере впечатляют. Путин подчёркивал, что лишь немногие страны способны создавать двигатели уровня российского ПД-14», – заметил коллумнист.

По оценке пекинских аналитиков, США на протяжении долгого времени использовали технологическое превосходство для сдерживания КНР, но сейчас Поднебесная стремится к созданию собственных двигателей и укрепляет партнёрство с Россией. Как отмечает автор, после подарка Путина Трамп выразил обеспокоенность и созвонился с китайским лидером, осознавая, что Вашингтон теряет один из ключевых инструментов влияния на Пекин.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин и Трамп провели телефонные переговоры. В ходе диалога лидеры всесторонне обсудили китайско-американские отношения и чувствительные проблемы, волнующие обе стороны. Особое внимание Си Цзиньпин уделил вопросу TikTok, выразив ожидание Китая, что судьба платформы будет определена исключительно на основе рыночных механизмов и честной конкуренции.