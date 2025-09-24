На Камчатке объявлен оранжевый код авиационной опасности из-за извержения вулкана

На Камчатке продолжается извержение вулкана Крашенинникова, выбрасывающего пепел на высоту до 2,4 километров. Региональная группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) уже объявила оранжевый уровень опасности для авиации. По данным учёных, вулкан сохраняет умеренную взрывную активность.

«В результате взрывов высота выброса пепла достигла 2-2,4 километра над уровнем моря, пепловый шлейф распространяется на восток-юго-восток от вулкана», — сообщили вулканологи.

Сохраняется опасность выброса пепла на высоту до шести километров, что может представлять угрозу для авиации, особенно для низколетящих самолётов. На данный момент высота вулканического облака оценивается в 2000-2400 метров над уровнем моря, а пепловый шлейф тянется на 56 километров от вулкана.

Ранее Life.ru рассказал, что на Камчатке активизировался ещё один вулкан Шивелуч. Пар дней назад он выбросил столб пепла на высоту около четырёх километров над уровнем моря. Шлейф распространился на пять километров в западном направлении.