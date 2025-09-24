«Заменяют вторую половинку»: Актриса Ирина Безряднова раскрыла причину одиночества россиян

Гаджеты заменили людям вторых половинок, использование современных технологий всё чаще становится причиной одиночества, полагает актриса Ирина Безряднова. При этом, по словам звезды фильма «Клёвый УLove», счастье — понятие субъективное.

Ирина Безряднова: Гаджеты заменили людям вторых половинок. Видео © Пятый канал

К примеру, для артистки важно, чтобы её базовые ценности совпадали с мировоззрением любимого человека. Однако у многих других людей возлюбленного заменяет смартфон, с которым можно «и повеселиться, и погрустить, и даже посплетничать».

«У нас теперь есть гаджеты, которые заменяют нам вторую половинку», — подчеркнула собеседница Пятого канала.

А ранее Life.ru писал, что некритическое использование ИИ и соцсетей опасно иллюзией поддержки. По словам специалиста, соцсети создают эффект FOMO — страх упущенных возможностей, когда «идеальные жизни» других усугубляют чувство тревоги и несоответствия.