24 сентября, 07:22

«Заменяют вторую половинку»: Актриса Ирина Безряднова раскрыла причину одиночества россиян

Актриса Безряднова: Гаджеты заменили людям вторых половинок

Актриса Ирина Безряднова. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Гаджеты заменили людям вторых половинок, использование современных технологий всё чаще становится причиной одиночества, полагает актриса Ирина Безряднова. При этом, по словам звезды фильма «Клёвый УLove», счастье — понятие субъективное.

Ирина Безряднова: Гаджеты заменили людям вторых половинок. Видео © Пятый канал

К примеру, для артистки важно, чтобы её базовые ценности совпадали с мировоззрением любимого человека. Однако у многих других людей возлюбленного заменяет смартфон, с которым можно «и повеселиться, и погрустить, и даже посплетничать».

«У нас теперь есть гаджеты, которые заменяют нам вторую половинку», — подчеркнула собеседница Пятого канала.

Психологи перечислил признаки «опасного» одиночества

А ранее Life.ru писал, что некритическое использование ИИ и соцсетей опасно иллюзией поддержки. По словам специалиста, соцсети создают эффект FOMO — страх упущенных возможностей, когда «идеальные жизни» других усугубляют чувство тревоги и несоответствия.

