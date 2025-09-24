Терроризировал женщин и Смольный: Петербуржца осудили за комбо из преступлений
Жителя Петербурга отправили в колонию за ложное сообщение о бомбе в Смольном
Обложка © Life.ru
Житель Санкт-Петербурга Виталий Андреев приговорён к двум годам колонии общего режима по нескольким статьям уголовного кодекса, в частности, за избиение женщины и ложные сообщения о минировании. Суд установил, что в июле прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою знакомую кулаками по лицу.
Через месяц ситуация повторилась, в ходе очередного конфликта осуждённый нанёс знакомой удары локтем, не менее семи раз ударил её по голове пяткой и не менее десяти раз — тупым предметом. Кроме того, в период с июля по октябрь он трижды звонил по номеру 112 с ложными сообщениями о заложенных взрывных устройствах в здании Смольного, жилом доме на улице Генерала Симоняка и в отделе полиции Кировского района, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Ранее в Санкт-Петербурге эвакуировали сразу четыре музея из-за анонимных сообщений о якобы опасных предметах. Под эвакуацию, помимо Государственного Эрмитажа, попали Музей Фаберже, Всероссийский музей А.С. Пушкина и мемориальный музей-лицей.
