Терроризировал женщин и Смольный: Петербуржца осудили за комбо из преступлений

Житель Санкт-Петербурга Виталий Андреев приговорён к двум годам колонии общего режима по нескольким статьям уголовного кодекса, в частности, за избиение женщины и ложные сообщения о минировании. Суд установил, что в июле прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою знакомую кулаками по лицу.

Через месяц ситуация повторилась, в ходе очередного конфликта осуждённый нанёс знакомой удары локтем, не менее семи раз ударил её по голове пяткой и не менее десяти раз — тупым предметом. Кроме того, в период с июля по октябрь он трижды звонил по номеру 112 с ложными сообщениями о заложенных взрывных устройствах в здании Смольного, жилом доме на улице Генерала Симоняка и в отделе полиции Кировского района, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».