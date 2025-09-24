Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО), чтобы создать благоприятные условия для настоящего и будущего страны, а также для грядущих поколений. Она будет вестись до достижения поставленных главой государства целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем СВО для того, чтобы обеспечить наши интересы и достигнуть тех целей, которые верховный главнокомандующий и президент нашей страны [Владимир] Путин ставил с самого начала», — сказал представитель Кремля в интервью РБК.

При этом Россия проводит продвижение своих войск в зоне СВО с особой осторожностью, чтобы свести к минимуму возможные потери. Песков напомнил, что Москва пыталась решить первопричины конфликта на Украине на протяжении многих лет, но постоянно слышала отказы в свою сторону. Он подчеркнул, что позиция разбираться в вопросах европейской безопасности без России противоречит её постулату.

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что российские вооружённые силы продолжают эффективно противодействовать атакам украинских беспилотников. Представитель Кремля подчеркнул, что военнослужащие прилагают все усилия для обеспечения безопасности страны в ходе спецоперации.