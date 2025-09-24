Песков: Добровольческий ресурс у России в ходе СВО достаточно высокий

Добровольное пополнение рядов ВС РФ позволяет комплектовать все подразделения, в этом вопросе процесс отлажен, добавил он.

Добровольцами на фронт идут не только граждане РФ, но и иностранцы. Так, недавно Life.ru рассказывал о китайском бойце с позывным Машина, который принял православное крещение на передовой.