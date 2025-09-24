Россия играет важную роль в обеспечении безопасности Европы, все попытки её исключить из обсуждения этой темы несостоятельны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия является неотъемлемой интегральной частью европейской безопасности. Поэтому все разговоры о европейской безопасности, без России или в ущерб России, по меньшей мере несостоятельны», — сказал представитель Кремля в интервью радио РБК.

При этом Европейский союз продолжает сохранять конфронтационную политику в отношении России. Страны ЕС уверены, что санкции смогут изменить позицию Москвы. По словам Дмитрия Пескова, мнение Европы ошибочно, ведь Россия привыкла к санкционному давлению и продолжает твёрдо стоять на ногах.