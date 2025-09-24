«‎Наказать немедленно!» Белый дом жаждет кары за «саботаж» против Трампа на эскалаторе в ООН

ООН должна провести расследование инцидента с остановкой эскалатора на юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, когда на нём находился президент США Дональд Трамп, и наказать виновных в «саботаже». С этим требованием в Организацию Объединённых Наций обратился Белый дом.

«Если кто-то в ООН намеренно остановил эскалатор, когда президент и первая леди вступали на него, его нужно немедленно уволить и провести расследование», — написала в социальной сети X пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Левитт.

Она также прикрепила к своей публикации фрагмент статьи из The Times, в которой утверждалось, что сотрудники ООН в шутку обсуждали возможность отключения эскалатора, чтобы заставить президента США подниматься по лестнице, объясняя это сокращением финансирования со стороны Америки. Левитт также уточнила, что власти США, включая Секретную службу, начали расследование по причинам остановки эскалатора в ООН.

Напомним, что эскалатор остановился на Генассамблее ООН, в этот момент на нём находился Дональд Трамп вместе с супругой Меланией. Глава Белого дома иронично заявил, что Организация Объединённых наций только и смогла сделать, что сломать телесуфлёр и остановить подъёмник. При этом первая леди могла рухнуть вниз, если бы не была в хорошей форме.