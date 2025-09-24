Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 08:40

Статус «вне игры»: Россия отказалась от переговоров с Украиной в Вене

Замглавы МИД РФ Любинский: Вена не станет площадкой для переговоров с Украиной

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Россия не считает нужным реагировать на популистские заявления от австрийских чиновников, предлагающих Вену в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. Австрия сейчас пребывает в статусе «вне игры», заметил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

«Тем не менее из Вены буквально день ото дня раздаются аррогантные заклинания о готовности предоставить площадку для любого рода переговоров по Украине. В силу их абсурдности не считаем нужным даже реагировать – для нас австрийская дипломатия твёрдо закрепилась в статусе «вне игры», пояснил дипломат РИА «Новости»

Кремль ответил на слова Трампа о шансах Украины вернуть территории
Кремль ответил на слова Трампа о шансах Украины вернуть территории

Ранее в интервью Bloomberg глава МИД Австрии Беата Майнл-Райзингер заявила, что страна готова предоставить площадку для новых мирных переговоров между Россией и Украиной. По её словам, Вена стремится усилить свою роль в мировой дипломатии и стать центром разрешения конфликтов, оставаясь при этом нейтральной.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Австрия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar