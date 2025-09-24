Статус «вне игры»: Россия отказалась от переговоров с Украиной в Вене

Россия не считает нужным реагировать на популистские заявления от австрийских чиновников, предлагающих Вену в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. Австрия сейчас пребывает в статусе «вне игры», заметил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

«Тем не менее из Вены буквально день ото дня раздаются аррогантные заклинания о готовности предоставить площадку для любого рода переговоров по Украине. В силу их абсурдности не считаем нужным даже реагировать – для нас австрийская дипломатия твёрдо закрепилась в статусе «вне игры», — пояснил дипломат РИА «Новости»

Ранее в интервью Bloomberg глава МИД Австрии Беата Майнл-Райзингер заявила, что страна готова предоставить площадку для новых мирных переговоров между Россией и Украиной. По её словам, Вена стремится усилить свою роль в мировой дипломатии и стать центром разрешения конфликтов, оставаясь при этом нейтральной.