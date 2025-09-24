«Карт-бланш» Трампа на уничтожение истребителей России стал подарком для оборонных гигантов

Акции крупных оборонных компаний мира резко выросли после заявления президента США Дональда Трампа о праве стран НАТО «сбивать российские истребители» за нарушение воздушного пространства. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Наибольший скачок стоимости наблюдался у австралийской корпорации DroneShield, чьи акции выросли более чем на 7 процентов. Котировки южнокорейской Hanwha Aerospace поднялись на 5,9 процента, японской IHI — более чем на 6 процентов, а Mitsubishi Heavy Industries — более чем на 3 процента.

По мнению аналитиков, такая динамика обусловлена сохраняющимся высоким спросом на оборонную продукцию в условиях растущей геополитической напряжённости и ожидаемым увеличением военных расходов стран НАТО. Глава сингапурской Fibonacci Asset Management Global Чон Ин Юн полагает, что благодаря этому портфели заказов оборонных компаний будут обеспечены на несколько лет вперед.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что одобряет возможность стран НАТО сбивать российские самолёты, нарушающие их воздушное пространство. Это высказывание прозвучало на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН. Отвечая на вопрос о помощи США союзникам по НАТО, Трамп отметил, что это будет «зависеть от обстоятельств».