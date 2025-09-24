«Сегодня одно, завтра другое»: В Европе объяснили резкую смену риторики Трампа по Украине

Изменение риторики президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту может быть связано с попыткой оказать давление на российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейские источники.

«Пост Трампа может быть не более чем попыткой спровоцировать Путина, которая не приведёт к каким-либо реальным изменениям в политике США», — отмечает издание.

При этом дипломаты ЕС добавляют, что слова Трампа не всегда совпадают с реальной линией Вашингтона.

«То, что Трамп говорит в понедельник, отличается от того, что он говорил во вторник», — иронично заметил союзник президента Франции Эммануэля Макрона.

Напомним, после встречи с Зеленским в Нью-Йорке Трамп сделал громкие заявления. Он предположил, что конфликт на Украине будет продолжаться ещё долго, а экономика России якобы «находится в ужасном состоянии».