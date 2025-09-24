Песков высоко оценил защитный купол над Москвой

Украина пытается наносить удары по Москве ради «пиар-эффекта», хотя в самом Киеве прекрасно понимают, что город хорошо защищён системами Противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что нужно продемонстрировать Киеву перед встречей с [президентом США Дональдом] Трампом? Что они эффективно и громко воюют. С точки зрения военного какого-то эффекта и достижения военных целей — оперирование беспилотниками, нападение на Москву, которая прекрасно, кстати, защищена средствами ПВО, другие города защищены — это, скорее, носит такой пиар-эффект», — объяснил Песков в эфире радио РБК.

Накануне сообщалось, что с 8.00 до 14.00 часов (по Москве) силы противовоздушной обороны России сбили 58 украинских дронов над Центральным федеральным округом. В частности, БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Калужской, Рязанской, Тульской областей и Московского региона.