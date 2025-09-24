Дёшево и сердито: Россиянам подсказали, где провести отпуск в октябре

Наиболее экономичным направлением для авиапутешествий по России в октябре является Псков. Билеты на самолёт туда и обратно стартуют от 7100 рублей, а проживание в гостинице «три звезды» обойдётся примерно в 3300 рублей за ночь. Немногим дороже станет поездка в Ярославль, где за авиабилеты придётся отдать около 9300 рублей, а за номер в отеле – 3800 рублей в сутки. Замыкает тройку лидеров Иваново, путешествие в который (билет) обойдётся в 10 800 рублей, а суточное проживание в отеле – в 2600 рублей.

Как пишет «Газета.ru», в десятку самых доступных городов для осеннего отдыха также вошли: Самара (12 700 рублей за перелёт и 2200 рублей за отель), Чебоксары (12 800 рублей и 3000 рублей соответственно), Архангельск (12 900 и 2000 рублей), Уфа (13 100 и 2200 рублей), Ульяновск (13 800 и 2600 рублей), Саратов (14 200 и 2300 рублей) и Киров (14 700 и 2400 рублей).

Среди зарубежных направлений, как и ожидалось, лидирует Белоруссия: стоимость авиабилетов в обе стороны в среднем составляет 16 000 рублей, а номер в трёхзвёздочном отеле – около 5100 рублей в сутки. Армения, занимающая вторую строчку рейтинга, потребует больших затрат: перелёт – 25 100 рублей, отель – 2100 рублей в сутки. Отдых в Абхазии обойдётся ещё дороже: авиабилеты – 25 300 рублей, отель – 3800 рублей.

В первую десятку также включены Азербайджан (около 29 000 рублей за перелет и 2000 рублей за отель), Киргизия (31 400 и 2000 рублей), Грузия (32 700 и 1500 рублей), Казахстан (35 500 и 2300 рублей), Узбекистан (35 900 и 2400 рублей), Турция (40 200 и 4300 рублей) и ОАЭ (43 900 и 6700 рублей).

А ранее Life.ru рассказал, почему россияне практически перестали ездить в Европу. В Союзе турагенств уточнили, что ни один из крупных туроператоров в РФ в настоящее время не предлагает пакетных туров в Европу с гарантией получения визы.