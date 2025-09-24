Чиновник протаранил мать с двойняшками и пересадил за руль жену

Заместитель мэра Тайшетского района Иркутской области Вячеслав Никулин сбил женщину с двумя детьми и попытался переложить вину на свою супругу. Однако не вышло — на него завели уголовное дело. Об этом сообщает издание Babr Mash.

Ситуация произошла в августе — замглавы района врезался в женщину, которая в этот момент отводила в детсад двухлетних двойняшек. Как уточняет телеграм-канала, после аварии Никулин посадил за руль автомобиля свою супругу и попытался обставить всё так, словно за рулём была она.

Пострадавшая с черепно-мозговой травмой была госпитализирована. С неё даже взыскали штраф в 500 рублей за переход в неположенном месте. Дети получили ушибы.

Изначально на Никулина завели лишь административное дело. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения было возбуждено только через месяц после настойчивых требований семьи пострадавших. В настоящее время следователи выясняют все детали произошедшего.

Ранее Life.ru рассказывал, как безответственное отношение к безопасности дорожного движения едва не привело к трагедии в Краснодаре. Местная жительница посадила за руль своей машины несовершеннолетнего сына. Ожидаемо, ничем хорошим это не кончилось — паренёк перепутал педали, выехал на тротуар и протаранил шлагбаум. Можно сказать, что ему повезло — конструкция остановила транспортное средство, не дав юному гонщику сбить женщину с коляской.