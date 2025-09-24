Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 09:35

Резервы ВСУ не смогли помешать Армии России расширить плацдарм на Добропольском выступе

Пушилин: ВС РФ удерживают и увеличивают зону контроля на Добропольском выступе

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские войска расширяют зону своего контроля на Добропольском выступе, несмотря на то, что ВСУ перебросили в этот район значительные резервы. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы видим постоянные контратаки противника на Добропольском выступе. Мы понимаем, что там переброшены серьёзные резервы со стороны наших оппонентов. Тем не менее наши бойцы где-то удерживают, а где-то увеличивают зону контроля со стороны наших сил», — сказал он.

Новости СВО. ВС РФ выбили ВСУ из Переездного, большая часть Купянска уже под контролем наших сил, Трамп нашёл спонсоров России, 24 сентября
Новости СВО. ВС РФ выбили ВСУ из Переездного, большая часть Купянска уже под контролем наших сил, Трамп нашёл спонсоров России, 24 сентября

Напомним, 18 сентября Владимир Зеленский посетил подконтрольную украинским войскам часть Донецкой народной республики и пообщался с военнослужащими ВСУ. В ходе поездки он поведал о некой Добропольской контрнаступательной операции.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Денис Пушилин
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar