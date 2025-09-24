Резервы ВСУ не смогли помешать Армии России расширить плацдарм на Добропольском выступе

Российские войска расширяют зону своего контроля на Добропольском выступе, несмотря на то, что ВСУ перебросили в этот район значительные резервы. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы видим постоянные контратаки противника на Добропольском выступе. Мы понимаем, что там переброшены серьёзные резервы со стороны наших оппонентов. Тем не менее наши бойцы где-то удерживают, а где-то увеличивают зону контроля со стороны наших сил», — сказал он.

Напомним, 18 сентября Владимир Зеленский посетил подконтрольную украинским войскам часть Донецкой народной республики и пообщался с военнослужащими ВСУ. В ходе поездки он поведал о некой Добропольской контрнаступательной операции.