24 сентября, 09:40

Песков: Губернаторы работают сутками, не жалея живота

Обложка © Life.ru

Работа губернаторов стала значительно эффективнее, а обратная связь с населением улучшилась. Такую оценку деятельности глав регионов дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, многие губернаторы трудятся практически без отдыха, проводят прямые линии для общения с гражданами, чтобы быть в курсе актуальных проблем на местах.

«Ситуация существенно улучшилась в регионах, существенно улучшилась обратная связь в регионах между руководством регионов и гражданами. <…> Работа совершенствуется, и, действительно, многие губернаторы, что называется, не жалеют живота своего. Работают днём и ночью, и также проводят прямые линии, чтобы понимать пульс своего региона», — обратил внимание Песков в беседе с РБК.

Ранее Песков заявил, что глава государства Владимир Путин традиционно делает акцент на развитии новых регионов страны. По его словам, российский лидер в беседе с руководителем ЛНР Леонидом Пасечником затронул эту тему.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

