Песков: Команда Трампа не может не понимать выгоду от сотрудничества с Россией

Администрация президента США Дональда Трампа осознаёт потенциальные преимущества торгово-экономического сотрудничества с Россией. Об этом во время своего ежедневного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Огромное количество тем, которые выгодны американцам для сотрудничества с нами. Они выгодны американскому бизнесу. Администрация сейчас в целом такая бизнес-ориентированная», — сказал Песков, отвечая на вопрос, касающийся заявления о намерении России вывести отношения с США из тупика и о возможных сроках достижения этой цели.

Американская сторона, несомненно, осознаёт потенциальные преимущества, которые открывает перед ними возможное двустороннее торгово-экономическое сотрудничество с Россией. При этом Москва остаётся открыта к такому взаимодействию, добавил Песков.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп общаются «на ты». Главы государства относятся друг к другу достаточно уважительно.