24 сентября, 10:09

Песков: Россия выполняет соцобязательства и планирует их на годы вперёд

Обложка © Life.ru

Российская Федерация уверенно выполняет все социальные обязательства перед гражданами и уже построила планы на последующие годы. Об этом на брифинге для журналистов сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что, несмотря на беспрецедентное давление со стороны недружественных стран, правительство обеспечивает стабильность социальной сферы.

«Государство выполняет и планирует на годы вперёд выполнения социальных обязательств перед населением», — заявил Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что проведение специальной военной операции будет продолжено для создания благоприятных условий для настоящего, будущего страны и грядущих поколений. По его словам, она продлится до тех пор, пока не будут достигнуты цели, изначально поставленные верховным главнокомандующим Владимиром Путиным.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Новости экономики
  • Политика России
  • Политика
