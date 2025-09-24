Российская Федерация уверенно выполняет все социальные обязательства перед гражданами и уже построила планы на последующие годы. Об этом на брифинге для журналистов сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что, несмотря на беспрецедентное давление со стороны недружественных стран, правительство обеспечивает стабильность социальной сферы.

«Государство выполняет и планирует на годы вперёд выполнения социальных обязательств перед населением», — заявил Песков.