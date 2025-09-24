В России раскрыта мошенническая схема по продаже чужих земель на 2 млн через МФЦ

Житель Тюмени предстанет перед судом за мошенничество с земельными участками на сумму два миллиона рублей, сообщает URA.ru со ссылкой на региональную прокуратуру. По данным ведомства, мужчина предлагал гражданам купить земли в Нижнетавдинском районе, используя недействующую доверенность от собственника для придания сделкам видимости законности.

Обвиняемый оформлял договоры и подавал их на регистрацию в МФЦ, заранее зная о невозможности проведения сделок. Когда девять обманутых покупателей потребовали возврата денег, 38-летний аферист сначала давал ложные обещания, а затем скрылся. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество», максимальное наказание по которой доходит до шести лет лишения свободы.

