Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

24 сентября, 10:27

В России раскрыта мошенническая схема по продаже чужих земель на 2 млн через МФЦ

Жителю Тюмени грозит до шести лет лишения свободы за продажу чужих земель

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Житель Тюмени предстанет перед судом за мошенничество с земельными участками на сумму два миллиона рублей, сообщает URA.ru со ссылкой на региональную прокуратуру. По данным ведомства, мужчина предлагал гражданам купить земли в Нижнетавдинском районе, используя недействующую доверенность от собственника для придания сделкам видимости законности.

Обвиняемый оформлял договоры и подавал их на регистрацию в МФЦ, заранее зная о невозможности проведения сделок. Когда девять обманутых покупателей потребовали возврата денег, 38-летний аферист сначала давал ложные обещания, а затем скрылся. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество», максимальное наказание по которой доходит до шести лет лишения свободы.

Напомним, 1 сентября 2025 года вступило в силу постановление Правительства РФ, которое определяет конкретные признаки неиспользования земельных участков. Life.ru выяснил, за что могут отнять участок и оштрафовать дачников.

