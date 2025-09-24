УЕФА оставил израильские клубы в турнирах, несмотря на протесты

Европейский футбольный союз (УЕФА) не станет исключать израильские клубы и сборные из своих турниров. Как сообщает Israel Hayom, такое решение было принято, в том числе благодаря давлению со стороны Соединённых Штатов.

По данным издания, вопрос об отстранении команд в настоящее время даже не обсуждается в руководстве УЕФА. Американские официальные лица активно призывали европейских функционеров сохранить текущее положение дел.

Единственным представителем Израиля в еврокубках в этом сезоне является тель-авивский «Маккаби», который уже сегодня сыграет свой первый матч в Лиге Европы против греческого ПАОК.

Ранее Life.ru писал, что в ходе заседания исполкома УЕФА против возвращения России в международные спортивные соревнования выступила коалиция европейских государств. Наиболее жёсткую позицию заняли Украина, Польша и страны Прибалтики, к которым присоединились ключевые западноевропейские футбольные державы, включая Германию, Францию, Англию и ряд других.