24 сентября, 11:31

УЕФА оставил израильские клубы в турнирах, несмотря на протесты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OShuma

Европейский футбольный союз (УЕФА) не станет исключать израильские клубы и сборные из своих турниров. Как сообщает Israel Hayom, такое решение было принято, в том числе благодаря давлению со стороны Соединённых Штатов.

По данным издания, вопрос об отстранении команд в настоящее время даже не обсуждается в руководстве УЕФА. Американские официальные лица активно призывали европейских функционеров сохранить текущее положение дел.

Единственным представителем Израиля в еврокубках в этом сезоне является тель-авивский «Маккаби», который уже сегодня сыграет свой первый матч в Лиге Европы против греческого ПАОК.

Макрон: Палестинское государство возможно только после признания Израилем
Ранее Life.ru писал, что в ходе заседания исполкома УЕФА против возвращения России в международные спортивные соревнования выступила коалиция европейских государств. Наиболее жёсткую позицию заняли Украина, Польша и страны Прибалтики, к которым присоединились ключевые западноевропейские футбольные державы, включая Германию, Францию, Англию и ряд других.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • уефа
  • Израиль
  • Футбол
  • Спорт
