23 сентября, 23:23

Макрон: Палестинское государство возможно только после признания Израилем

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что реальное создание палестинского государства возможно только после его признания со стороны Израиля. Президент Франции сделал это заявление в интервью телеканалу BFMTV. Он также отметил необходимость предварительных переговоров о границах будущего государства.

«И палестинское государство будет создано в тот день, когда его признает Государство Израиль», — заявил Макрон.

Помимо этого, французский президент подчеркнул важность демилитаризации этих территорий и отстранения радикального движения ХАМАС от управления для урегулирования конфликта на основе принципа двух государств. Он добавил, что для полноценного урегулирования конфликта необходимо признание Израиля другими странами региона, и этот процесс будет постепенным, начиная с гуманитарной помощи и заканчивая решением о двух государствах.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, призвал страны, которые ещё не признали Палестину, сделать это незамедлительно. Он выразил сожаление по поводу продолжающегося конфликта в Газе и отсутствия палестинского лидера Махмуда Аббаса на заседании. Государственность Палестины уже признали Великобритания, Канада, Австралия, Португалия и Франция.

Антон Голыбин
