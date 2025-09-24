«Активно не гастролирует»: Стало известно, за чей счёт шикует певица МакSим

Популярная российская певица МакSим (Марина Абросимова) обустроила роскошную квартиру в элитном жилом комплексе «Триумф-Палас», подаренную ей бывшим возлюбленным, бизнесменом Антоном Петровым. Недвижимость площадью 500 квадратных метров с просторной террасой была приобретена после расставания — мужчина таким образом пытался загладить вину за измену, которая стала причиной депрессии и алкогольной зависимости у артистки.

«После ковида у Марины снова был алкогольный срыв. Бывший муж оплатил лечение в реабилитационной клинике. Состояние у Марины было тяжелейшее. В изменённом состоянии её посещали мрачные мысли... Лечение помогло, она восстановилась, но всё равно активно не гастролирует», — рассказала kp.ru подруга звезды.

Эксперт по историческому декору Регина Ван Влит, ознакомившись с интерьерами, оценила стоимость ремонта и обстановки в сумму до 190 миллионов рублей. По её словам, в квартире сочетаются современная классика и ар-деко, коллекционное стекло, музыкальные инструменты и иконы, а отделочные работы выполнены на высочайшем уровне.

Особое внимание уделено террасе с тёплыми полами, которую певица планирует использовать для занятий спортом. В настоящее время МакSим проводит большую часть времени в этой квартире вместе с дочерьми от двух предыдущих отношений.

Кстати, в будущем семья звезды может увеличиться. МакSим думает об усыновлении ребёнка. Сейчас Абросимова воспитывает двух дочерей — 16-летнюю Александру и 10-летнюю Марию.