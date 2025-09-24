Интервидение
24 сентября, 11:11

Опубликована полная деловая программа Российской энергетической недели – 2025

Более 60 сессий ждут участников форума Российская энергетическая неделя

Обложка © VK / Elektra Exhibition

Официальный сайт Международного форума «Российская энергетическая неделя – 2025» опубликовал полную деловую программу предстоящего события. О ключевых акцентах и содержании дискуссий рассказали организаторы и представители правительства.

«Российская энергетическая неделя сохраняет статус одной из ключевых дискуссионных площадок для обсуждения самых актуальных тенденций развития современного ТЭК», — отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

По информации с сайта форума, центральным событием станет пленарное заседание, а всего в рамках мероприятия, которое пройдёт в Москве 15–17 октября под темой «Создавая энергетику будущего вместе», запланировано свыше 60 сессий и бизнес-диалогов.

Новак добавил, что программа сформирована с учётом запроса отрасли на обновление, а участники рассмотрят вопросы эффективности традиционной энергетики, стратегии развития добычи и возможности низкоуглеродной отрасли. Он выразил уверенность, что форум укрепит сотрудничество государства и бизнеса.

Советник Президента РФ Антон Кобяков, комментируя программу, подчеркнул, что она отражает актуальные вызовы, включая технологическое лидерство и баланс между традиционными и новыми источниками энергии. Он также заявил, что системные изменения в мире требуют новых подходов, а форум должен помочь сформировать принципы развития ТЭК на условиях прагматичного партнёрства.

Деловая программа разделена на четыре тематических блока. В треке «Международное сотрудничество» участники, среди которых ожидаются министры энергетики Саудовской Аравии и Египта, генеральный секретарь ОПЕК и глава МИД Венгрии, обсудят трансформацию отношений на мировых рынках, перспективы СПГ и атомной энергетики, а также сотрудничество в рамках БРИКС, ШОС и ОПЕК.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Подмосковье состоялся масштабный международный форум по вопросам энергетики. Ключевыми направлениями дискуссий стали внедрение цифровых решений, использование искусственного интеллекта и подготовка квалифицированных кадров для модернизации топливно-энергетической отрасли. В рамках мероприятия участникам представили возможности Единого центра управления ЖКХ, созданного в регионе в августе.

