Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 11:05

«Бросит Украину к любым ногам»: Экс-нардеп назвал способ, которым могут «устранить» Зеленского

Олейник заявил о возможности отстранения Зеленского без госпереворота

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимиру Зеленскому для устранения от власти не нужен государственный переворот, достаточно предоставить ему гарантии безопасности для него самого, его семьи и капиталов за границей. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, передаёт аif.

«Чтобы устранить Зеленского, никакого переворота не надо. Дайте гарантию Зеленскому, что его не тронут в Лондоне, не тронут его семью, не тронут его капиталы. И он эту Украину бросит к любым ногам», — подчеркнул он.

По оценке политика, на текущий момент в Киеве нет сил, которые были бы готовы возглавить свержение власти.

В Раде заявили о фальсификации доказательств по делу сотрудника НАБУ
В Раде заявили о фальсификации доказательств по делу сотрудника НАБУ

Напомним, помимо открытого конфликта между президентской администрацией и антикоррупционными ведомствами, в украинской власти нарастает другой, менее заметный, но значительный внутренний разлад. Его участниками являются первый вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Фёдоров и Андрей Ермак.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar