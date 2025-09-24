«Бросит Украину к любым ногам»: Экс-нардеп назвал способ, которым могут «устранить» Зеленского

Владимиру Зеленскому для устранения от власти не нужен государственный переворот, достаточно предоставить ему гарантии безопасности для него самого, его семьи и капиталов за границей. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, передаёт аif.

«Чтобы устранить Зеленского, никакого переворота не надо. Дайте гарантию Зеленскому, что его не тронут в Лондоне, не тронут его семью, не тронут его капиталы. И он эту Украину бросит к любым ногам», — подчеркнул он.

По оценке политика, на текущий момент в Киеве нет сил, которые были бы готовы возглавить свержение власти.