«Бросит Украину к любым ногам»: Экс-нардеп назвал способ, которым могут «устранить» Зеленского
Олейник заявил о возможности отстранения Зеленского без госпереворота
Владимиру Зеленскому для устранения от власти не нужен государственный переворот, достаточно предоставить ему гарантии безопасности для него самого, его семьи и капиталов за границей. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, передаёт аif.
«Чтобы устранить Зеленского, никакого переворота не надо. Дайте гарантию Зеленскому, что его не тронут в Лондоне, не тронут его семью, не тронут его капиталы. И он эту Украину бросит к любым ногам», — подчеркнул он.
По оценке политика, на текущий момент в Киеве нет сил, которые были бы готовы возглавить свержение власти.
Напомним, помимо открытого конфликта между президентской администрацией и антикоррупционными ведомствами, в украинской власти нарастает другой, менее заметный, но значительный внутренний разлад. Его участниками являются первый вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Фёдоров и Андрей Ермак.