Петербургским силовикам не дали осмотреть тело Авакяна

В Петербурге следователи и оперативники не смогли провести полноценный осмотр тела Бориса Авакяна, который скончался на территории консульства Армении. Об этом сообщает «Фонтанка».

24 сентября сотрудники СК и уголовного розыска прибыли в здание дипмиссии на Большом проспекте Васильевского острова, где бывший чиновник Росимущества покончил с собой в уборной. Консул разрешил их визит, однако вскоре поступила команда из МИД Армении — силовиков попросили покинуть территорию, юридически являющуюся частью республики.

Накануне Авакяна под конвоем доставили в Кронштадтский райсуд, где рассматривался вопрос о возобновлении его дела и возможном аресте. Во время заседания он сбежал и укрылся в консульстве. Утром 24 сентября стало известно, что он совершил самоубийство.