Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 11:11
5838

Петербургским силовикам не дали осмотреть тело Авакяна

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Петербурге следователи и оперативники не смогли провести полноценный осмотр тела Бориса Авакяна, который скончался на территории консульства Армении. Об этом сообщает «Фонтанка».

24 сентября сотрудники СК и уголовного розыска прибыли в здание дипмиссии на Большом проспекте Васильевского острова, где бывший чиновник Росимущества покончил с собой в уборной. Консул разрешил их визит, однако вскоре поступила команда из МИД Армении — силовиков попросили покинуть территорию, юридически являющуюся частью республики.

Нашли в уборной: Вскрылись детали смерти беглого экс-чиновника Росреестра в консульстве Армении
Нашли в уборной: Вскрылись детали смерти беглого экс-чиновника Росреестра в консульстве Армении

Накануне Авакяна под конвоем доставили в Кронштадтский райсуд, где рассматривался вопрос о возобновлении его дела и возможном аресте. Во время заседания он сбежал и укрылся в консульстве. Утром 24 сентября стало известно, что он совершил самоубийство.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar