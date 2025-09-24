Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 12:01

Депутатов Госдумы теперь инструктируют прямо в лифтах – «‎шпаргалки» снял Life.ru

Журналист Юнашев: В лифтах Госдумы установили мониторы с регламентом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В лифтах Государственной думы России появились информационные мониторы. Там указан регламент работы нижней палаты, сообщил в Telegram-канале журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.

В лифтах Госдумы установили мониторы с информацией о регламенте. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

По его информации, на экранах демонстрируются напоминания о регламенте работы Госдумы, а также визуализируется путь, который проходят законодательные инициативы перед принятием.

Из главного буфета Госдумы исчезла красная икра
Из главного буфета Госдумы исчезла красная икра

Ранее сообщалось, что в резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве появились новые фотографии из зоны проведения специальной военной операции. На одном из снимков запечатлён памятник советскому лётчику Нафанаилу Морозову в Соледаре, повреждённый осколками, а на другом — современный военнослужащий, наблюдающий за полем подсолнухов через дверь десантного вертолёта.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Госдума
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar