Депутатов Госдумы теперь инструктируют прямо в лифтах – «‎шпаргалки» снял Life.ru

В лифтах Государственной думы России появились информационные мониторы. Там указан регламент работы нижней палаты, сообщил в Telegram-канале журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.

В лифтах Госдумы установили мониторы с информацией о регламенте. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

По его информации, на экранах демонстрируются напоминания о регламенте работы Госдумы, а также визуализируется путь, который проходят законодательные инициативы перед принятием.

Ранее сообщалось, что в резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве появились новые фотографии из зоны проведения специальной военной операции. На одном из снимков запечатлён памятник советскому лётчику Нафанаилу Морозову в Соледаре, повреждённый осколками, а на другом — современный военнослужащий, наблюдающий за полем подсолнухов через дверь десантного вертолёта.