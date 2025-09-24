В России предрекли снижение ставки до 16%

Ключевая ставка Банка России по итогам 2025 года может составить 16%. Такой внутренний прогноз финансового учреждения озвучил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов на инвестиционном форуме «Россия зовёт!» в Санкт-Петербурге.

«У нас «ин хаус» прогноз ВТБ — 16% в конце этого года», — сказал Пьянов.

Топ-менеджер также отметил, что на предстоящих двух заседаниях регулятора возможны различные сценарии изменения процентной ставки. Он допустил как её снижение на полпроцента на каждом из заседаний, так и вариант с сохранением текущего уровня на одном из них и последующим однократным снижением на целый процентный пункт.

Напомним, совет директоров Банка России принял решение о третьем последовательном снижении ключевой ставки на 100 базисных пунктов — до 17% годовых. Причиной решения, по версии регулятора, стало уверенное восстановление экономики до допандемийных показателей и значительный рост кредитной активности.