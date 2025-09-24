Интервидение
24 сентября, 12:01

Путин принял в Кремле губернатора Запорожской области Балицкого

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий проинформировал президента России Владимира Путина о социально-экономическом развитии региона во время рабочей встречи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Евгений Балицкий рассказал Владимиру Путину о строительстве дорог в регионе. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В ходе доклада Балицкий рассказал о строительстве современной областной детской больницы, развитии местной системы образования, состоянии сельского хозяйства и реализации социальных программ, включая поддержку участников специальной военной операции.

Накануне Владимир Путин принял в Кремле главу ЛНР Леонида Пасечника. Руководитель республики рассказал, как в регионе восстанавливается жилой фонд и подземные коммуникации, а также отчитался о мерах поддержки промышленности и аграрного сектора. Отдельным пунктом встречи стало решение проблем с водоснабжением, рекультивацией шахт и терриконов, а также проведению лесопосадок.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

