Путин принял в Кремле губернатора Запорожской области Балицкого
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий проинформировал президента России Владимира Путина о социально-экономическом развитии региона во время рабочей встречи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Евгений Балицкий рассказал Владимиру Путину о строительстве дорог в регионе. Видео © Telegram / Кремль. Новости
В ходе доклада Балицкий рассказал о строительстве современной областной детской больницы, развитии местной системы образования, состоянии сельского хозяйства и реализации социальных программ, включая поддержку участников специальной военной операции.
Накануне Владимир Путин принял в Кремле главу ЛНР Леонида Пасечника. Руководитель республики рассказал, как в регионе восстанавливается жилой фонд и подземные коммуникации, а также отчитался о мерах поддержки промышленности и аграрного сектора. Отдельным пунктом встречи стало решение проблем с водоснабжением, рекультивацией шахт и терриконов, а также проведению лесопосадок.
Обложка © Telegram / Кремль. Новости