Участник ГЧК назвал 20-е эпохой застоя в музыке

Современная музыка напрочь лишена собственного «музыкального почерка» и переживает период застоя, из-за этого на первый план выходит ностальгия по давно созданным хитам. Об этом рассказал «Постньюс» преподаватель словесности и участник группы «ГЧК» Сергей Гейченко.

«Из-за желания избавиться от страха перед будущим, вызванного напряжённой обстановкой в мире, главные песни 20-х будут успокоительными и расслабляющими», — заметил он, размышляя о будущем музыкальной индустрии.

Гейченко отметил, что в 2020-е даже изменения в музыке свелись к обработке семплов: виральные треки формируются из забавных фраз, стука банок, скрипящих шкафчиков и других примитивных звуков. Он также объяснил музыкальный застой развитием постмодерна, когда вместо создания нового и интересного за основу берутся архивные тренды.

Ранее около 400 артистов, преимущественно из Европы и США, лишили израильтян легального доступа к своей музыке на международных стриминговых платформах. Исполнители, запустившие инициативу «No Music for Genocide», распорядились отключить все свои записи на территории Израиля в знак протеста против военных действий израильской армии в Палестине.